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Неизвестные сотрудники коммунальных служб Петрозаводска закрыли опасный люк

Новости. От читателей
14:49, 12 Августа 2021

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В Сайнаволоке на открытый опасный колодезный люк положили крышку.

В «Столицу на Онего» обратилась жительница Сайнаволока и сообщила, что сегодня утром был закрыт крышкой опасный люк рядом с домом № 16 по улице Четвертый родниковый переулок.

«Сегодня утром появилась крышка на люке, — написала жительница Сайнаволока. — Не знаю, кто поставил, но теперь хоть не надо опасаться, что кто-то туда упадет и покалечится».

Ранее женщина сообщала, что неизвестные украли крышку люка уже более двух недель назад. Она обращалась за помощью во все коммунальные службы Петрозаводска, но никто не признавал открытый колодец своим, и она закрыла его фанерой, палками и камнями.

И от отчаяния жительница Сайнаволока обратилась в СМИ. И сегодня смогла увидеть закрытый люк.

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Комментарии

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тетка
2021-08-12 16:01:06
Надо же, есть еще работники, которые выполнили работу молча и не кричат об этом на каждом углу.
udo
2021-08-12 15:40:54
Хорошо было бы, если неизвестные работники делали бы свою работу целый рабочий день. А не так как сейчас. :)
Серж
2021-08-12 15:00:53
Воришки раскаялись и вернули .
udo
2021-08-12 14:52:18
Теперь надо плакать от умиления?
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