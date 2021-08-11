Неизвестные сотрудники коммунальных служб Петрозаводска закрыли опасный люк

В Сайнаволоке на открытый опасный колодезный люк положили крышку.

В «Столицу на Онего» обратилась жительница Сайнаволока и сообщила, что сегодня утром был закрыт крышкой опасный люк рядом с домом № 16 по улице Четвертый родниковый переулок.

«Сегодня утром появилась крышка на люке, — написала жительница Сайнаволока. — Не знаю, кто поставил, но теперь хоть не надо опасаться, что кто-то туда упадет и покалечится».

Ранее женщина сообщала, что неизвестные украли крышку люка уже более двух недель назад. Она обращалась за помощью во все коммунальные службы Петрозаводска, но никто не признавал открытый колодец своим, и она закрыла его фанерой, палками и камнями.

И от отчаяния жительница Сайнаволока обратилась в СМИ. И сегодня смогла увидеть закрытый люк.