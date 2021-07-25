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Дети рискуют упасть с третьего этажа недостроенного здания в Петрозаводске (ФОТОФАКТ)

Новости. Общество
11:54, 26 Июля 2021
фото: © Паблик ВК «События/ Петрозаводск Карелия Россия»

Очевидцы на Ключевой запечатлели на фото ребенка, ползающего на высоте третьего этажа недостроенного здания, откуда в мае уже упал 10-летний мальчик.

В паблике "События/ Петрозаводск Карелия Россия" опубликованы фото, в комментарии к которым написано, что в Петрозаводске на улице Сегежской находится недострой.

"Дети, предположительно 8-10 лет, гуляют на высоте 3 этажа! Почему этот опасный объект не огорожен?!", - возмущен автор фото.

Напомним, в мае с этого недостроенного дома уже упал 10-летний ребенок, который с травмами был госпитализирован.

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