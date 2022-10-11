Дети с врожденными пороками смогут проходить комплексное обследование в Петрозаводске

Жителям Карелии с детьми с множественными врожденными пороками и аномалиями развития больше не нужно выезжать для комплексного обследования за пределы республики.

Об этом сообщил глава регионального Минздрава Михаил Охлопков сообщил на своей странице в соцсети.

«Ко мне в личные сообщения обратился родитель ребенка с множественными врождёнными пороками и аномалиями развития с просьбой организовать возможность прохождения комплексного обследования таких детей в случае появления у них симптомов различных заболеваний в одной больнице. Такое обследование требует организации работы мультидисциплинарной бригады, что на базе детских поликлиник организовать трудно. Родителям приходится обращаться в медицинские организации за пределами Республики Карелия. Сообщаю: мы решили этот вопрос», - пишет министр.

Теперь комплексное обследование дети с множественными врожденными пороками и аномалиями развития смогут пройти на базе Городской детской больницы и Детской республиканской больницы им И.Н. Григовича.

Чтобы получать такую помощь, родители в случае развития симптомов у ребенка с множественными врожденными пороками и аномалиями развития обращаются к своему участковому врачу-педиатру. Этот специалист направит маленького пациента в Городскую детскую больницу. Если требуется дообследование и консультация врачей-специалистов, которых нет в ГДБ, ребенок будет направлен в ДРБ.

«Мы всегда внимательно рассматриваем все обращения граждан. А когда даже в обращении одного человека есть рациональное предложение, то мы стараемся делать так, чтобы оно служило всем людям», - отметил Михаил Охлопков.