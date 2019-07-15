Дети в фокусе: как обезопасить ребенка во время каникул

Говорят, современные родители отличаются излишним контролем детей.

Но, быть может, в постоянных: "ты где", "с кем гуляешь" и "что делаешь" – есть доля необходимости? Время сейчас все-таки другое, не наши годы "крылатых качелей". Во дворах отдыхают не только хорошие дяди и тети и в гости приходят не всегда с добрыми намерениями. Быть вдалеке от ребенка и знать, что с ним все хорошо, поможет "Видеонаблюдение" компании "Ростелеком".

Кадр №1: во дворе и дома

Установить камеры можно и на улице, и дома. Главное условие работы системы видеонаблюдения – доступ в интернет на скорости от 512 Кбит/сек. Причем выход в сеть может предоставлять любой интернет-провайдер.

Где размещать видеокамеры – решать вам. Хотите убедиться, играет ли ребенок во дворе – выведите обзор камеры на детскую площадку. Узнать, пожаловал в гости – разместите "видеоглазок" над входной дверью или в любом помещении квартиры и загородного дома. Количество видеокамер для одного абонента не ограничено.

HD-оборудование работает в любое время года как при -40°С, так и при +60°С. Для уличного наблюдения представлены камеры с углом обзора до 75 % и с ночной инфракрасной подсветкой действием до 15 метров. Клиенты могут самостоятельно под себя настроить параметры и качество картинки.

Техника оснащена датчиком движения, который при срабатывании пришлет вам SMS, push-сообщения или письмо на электронную почту. Узнаете вы и том, что обзор камеры перекрыт или ее выключили.

А что делать, если в ситуацию, за которой вы наблюдаете в настоящую минуту, необходимо срочно вмешаться? Например, ребенок забыл закрыть окно или не выключил электроплиту. Можно просто сообщить ему об этом через приложение услуги "Умный дом Ростелеком" с помощью функции push-to-talk (дословно — "Нажми, чтобы говорить"), а установленная камера с помощью динамика незамедлительно озвучит ему ваши рекомендации.

Кадр №2: в любой точке мира

Находитесь ли вы на работе в получасе езды от дома или улетели в командировку в другой город или страну, узнать, что же в данную минуту делает ваш ребенок, можно из любой точки мира. Для просмотра видео достаточно зайти в личный кабинет в мобильном приложении или на сайте www.rt.ru. Изображение гарантированно защищено от просмотра третьими лицами, и сроком до 30 дней может храниться в облаке "Ростелекома".

Разобраться в том, как управлять услугой через личный кабинет, сможет даже непродвинутый пользователь цифровых гаджетов. На какую кнопочку нажимать – понятно на уровне интуиции. Доступ к кабинету видеонаблюдения могут получить все члены семьи – от бабушек-дедушек и до старших братьев и сестер.

Узнать подробнее об услуге и оставить заявку можно на сайте www.karelia.rt.ru, по бесплатному круглосуточному номеру технической поддержки 8 800 1000 800 и в центре продаж "Ростелекома" на первом этаже ТЦ "Макси" (г. Петрозаводск, ул. Ленина д. 14).

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