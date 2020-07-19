Дети заигрались в музее и разбили самую большую в мире скульптуру из дутого стекла.

Дети случайно разбили стеклянный замок из сказки о Золушке за 65 тысяч.

Испанский стеклодув Мигель Аррибас потратил около 500 часов на то, чтобы изготовить самую большую в мире скульптуру из дутого стекла — причудливый замок из сказки о Золушке. Но паре детей понадобилось всего несколько секунд, чтобы его разрушить, пишет news.mail.

Играя в музее, дети пробрались за заграждение и столкнули скульптуру. Вдребезги разбился основной шпиль, другие участки тоже получили различные повреждения, сообщил Шанхайский музей стекла.

Стеклянный замок весом 60 кг с позолоченными шпилями подарили музею в 2016 году. Его стоимость оценивалась в 450 тыс. юаней (65 тыс. долларов).