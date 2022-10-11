Детсад построят в райцентре на севере Карелии

В поселке Калевала построят детский сад стоимостью 500 млн рублей, сообщил в соцсети глава Карелии.

В поселке Калевала в 2024 году построят новый детсад на 300 мест. Средства на этот проект в размере 500 млн рублей республика в следующем году получит из федерального бюджета, сообщил в соцсети глава региона Артур Парфенчиков.



«Это стало возможным благодаря нашему участию в программе социально-экономического развития Арктики. Сегодня профильная госкомиссия одобрила финансирование», - сообщил Парфенчиков.





Появится возможность исключить вторую смену в калевальской школе, поскольку часть начальных классов можно будет разместить в здании нового садика, добавил в соцсети вице-премьер Дмитрий Родионов.



По его словам, сейчас разрабатывают проектно-сметную документацию по новому объекту. Детсад должны сдать в 2024 году.