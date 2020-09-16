Детская музыкальная школа Петрозаводска объявляет дополнительный набор

Количество бюджетных мест ограничено, заявления на прослушивание принимаются до 24 сентября, сообщили в мэрии Петрозаводска.

Детская музыкальная школа № 1 имени Гельмера Синисало объявляет дополнительный набор будущих учеников. Количество бюджетных мест в нём ограничено: десять – на отделение фортепиано, четыре – на народные инструменты (аккордеон, баян, кантеле, домра), по одному – на духовые (валторна) и струнные (скрипка, виолончель) инструменты.

Чтобы попасть на прослушивание, необходимо прислать заявление на участие до 25 сентября на электронную почту sinisalo@inbox.ru. В ответ придёт приглашение на определённое время. Родителям необходимо взять с собой свидетельство о рождении ребенка для подтверждения возраста. Прослушивание пройдёт 26 сентября (в субботу с 11.00 до 14.00). Его результаты объявят 28 сентября после 19.00.

Заявления на обучение на внебюджетном отделении принимаются через официальный сайт школы в разделе "Онлайн заявление" с пометкой "внебюджет".