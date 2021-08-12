«Детская площадка уплыла»: как мощные ливни разрушили Петрозаводск (ФОТО)

Жители столицы Карелии фиксируют разрушения, которые могли возникнуть после прошедших в городе сильных дождей.

На улице Антонова в Петрозаводске коммунальщики вскрыли асфальт для ликвидации аварии. Местные жители предполагают, что ЧП было вызвано сильным ливнем. Об этом информирует паблик «Живой Петрозаводск» со ссылкой на информацию Дмитрия Ивасько.

«Посмотрите — какие ужасные последствия ливней во дворе домов по улице Антонова! Пришлось даже вскрывать асфальт для прочистки канализации. Детская площадка уплыла», — заявил автор снимка.

Ранее горожане сняли на видео, как из-под земли бьет фонтан воды: ливневая канализация в Петрозаводске не справилась с сильным дождем.