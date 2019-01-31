Детская школа искусств в Петрозаводске отметила новоселье

Петрозаводская детская школа искусств им. М. А. Балакирева получила собственное здание 30 января, сообщили в мэрии Петрозаводска.

В отремонтированном здании на ул. Мичуринской преподаватели и ученики школы отметили новоселье.

До этого преподавателям и начинающим музыкантам, актерам и танцовщикам приходилось ездить между шестью площадками в обычных школах Петрозаводска.

Новое здание двухэтажное, больше 900 квадратных метров. В нем 17 просторных аудиторий, учительская и небольшой концертный зал на 50 мест.

Корреспонденты телеканала "Сампо ТВ 360˚" подготовили репортаж.