Детская школа СКА-Карелия продолжит работу в республике

В Санкт-Петербурге решилась судьба детского хоккея в республике.

Вчера, 2 ноября, в Санкт-Петербурге решалась судьба детской хоккейной школы СКА-Карелия. Состоялась встреча представителей республики с председателем совета директоров хоккейного клуба СКА Александром Медведевым и гендиректором клуба Дмитрием Константиновым.

На повестке стоял важный вопрос: продолжит ли Академия СКА финансирование школы и смогут ли юные спортсмены продолжить заниматься любимым делом.

«За последние несколько недель мне и моим коллегам из Правительства республики поступило много обращений в соцсетях от обеспокоенных родителей юных хоккеистов. Вопрос решен — Детская школа СКА продолжит свою работу в Карелии!», — прокомментировал министр образования и спорта Карелии Роман Голубев.

На встрече также присутствовали директор Училища олимпийского резерва Кондопоги Александр Воронов и заместитель премьер-министра правительства республики по социальным вопросам Лариса Подсадник. По ее словам, присутствующие также обсуждали итоги 10-летнего сотрудничества в области развития хоккея и строили новые планы.

«Одно из важнейших решений — клуб СКА продолжит оказывать финансовую поддержку хоккейной школе в Карелии!», — подчеркнула Подсадник.