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Детские площадки в Петрозаводске плохо забетонированы, показала проверка

Новости. Общество
18:40, 24 Апреля 2020
фото: © Мэрия Петрозаводска
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Сломанные конструкции починят, небезопасные или непригодные для дальнейшей эксплуатации элементы демонтируют, сообщили в мэрии Петрозаводска.

В рамках муниципального контракта планируется устранить дефекты конструкций, выполнить мелкий ремонт оборудования и его покраску, а также заполнить песочницы. Сейчас проверяется целостность объектов, определяется список элементов на реконструкцию и на демонтаж.

Во время инвентаризации были выявлены нарушения в бетонировании ряда конструкций в Детском и Кленовом скверах, а также в Приозёрном парке.

Претензии будут направлены в адрес подрядных организаций, выполнявших монтаж оборудования. Объекты находятся на гарантийном обслуживании.

Ранее в Карелии вандалы разгромили площадку детского сада.

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