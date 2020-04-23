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В Карелии вандалы разгромили площадку детского сада (ФОТО)

Новости. Общество
07:25, 24 Апреля 2020
фото: паблик "Олонецкий район"/vk.com/club142234272
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Подростки сломали деревянные постройки на участке детского садика в Олонце.

Заведующая дошкольного учреждения "Радуга" из Олонца обратилась к местным жителям за помощью в поиске вандалов.

"Помогите найти подростков, которые ломают деревянные постройки на участке детского сада на улице Школьной. Все, что для наших детей сделано руками работников детского сада и родителями наших воспитанников", - говорится в обращении, опубликованным на официальной странице Олонецкого национального муниципального района в соцсети.

По словам заведующей дошкольного учреждения, подобные инциденты с участием подростков были и раньше. Но сейчас, когда детский сад закрыт, эти вандалы крушат все вокруг, курят на территории и распивают спиртные напитки.

Администрация детского сада планирует обратиться в полицию.

Ранее вандалы разворотили дорожку в парке в отдаленном микрорайоне Петрозаводска.

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