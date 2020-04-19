Вандалы разворотили дорожку в парке в отдаленном микрорайоне Петрозаводска (ФОТО)

Жители Соломенного просят помочь найти тех, кто украл из парка 38 плит.

В паблике "ТОС Соломеннное" объявлен розыск плиточных воришек. Активисты готов заплатить 5 тысяч рублей за информацию о тех, кто унес из Соломенского парка 38 плит.

"38 плит украли не у государства, не у мэрии, украли у нас с вами - жителей Соломенного, которые по этой плитке ходят каждый день! Мы хотели использовать старую плитку для второстепенных дорожек в парке, поэтому уже нанесён ущерб проекту, в который все мы уже вложили столько сил. Наша инициативная группа готова из личных средств заплатить за информацию, которая поможет найти преступника. Мы уже обратились в мэрию, чтобы был составлен акт о нанесении ущерба. Если он составит свыше 2500 рублей, то преступника ждёт уголовная ответственность. Позже будет написано заявление в полицию", - пишут в паблике.

Напомним, Соломенский парк будет благоустроен в 2020 году в рамках программы Комфортная городская среда". Проект жителей Соломенного вошел в список семи победителей. Благоустройство начнется с приходом благоприятных погодных условий.