Детские пособия для многодетных семей способствуют приросту населения, считают власти Карелии

Темпы ежегодного роста числа семей, имеющих трех и более детей, в Карелии за 5 лет выросли на 22,4% благодаря мерам социальной поддержки, в том числе, выплатам ежемесячных детских пособий.

По подсчетам правительства Карелии в 2013 году в республике родилось 1107 детей, которые в этих семьях стали третьими или последующими. В 2018 году было рождено уже 1355 таких детей.

"Установленная мера социальной поддержки позволяет обеспечить прирост населения", – говорится в документе.

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