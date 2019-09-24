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Новости. Экономика
12:56, 24 Сентября 2019
фото: © Артем Геодакян/ТАСС

Детские пособия для многодетных семей способствуют приросту населения, считают власти Карелии

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Темпы ежегодного роста числа семей, имеющих трех и более детей, в Карелии за 5 лет выросли на 22,4% благодаря мерам социальной поддержки, в том числе, выплатам ежемесячных детских пособий.

По подсчетам правительства Карелии в 2013 году в республике родилось 1107 детей, которые в этих семьях стали третьими или последующими. В 2018 году было рождено уже 1355 таких детей.

"Установленная мера социальной поддержки позволяет обеспечить прирост населения", – говорится в документе.

Подробнее читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии". 

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Комментарии

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Андрей Дубенский
2019-09-24 13:15:06
Кому нужны малодетные - они не плодят электорат и пушечное мясо. Властям нужен не прирост населения, а рост поголовья, ведь так оценивали эффективность совхозов...
однозначно
2019-09-24 13:03:40
Количество не означает качество. Где гарантия, что личинки многодетных все до одного не станут уголовниками или наркоманами. У малодетных должны быть равные права.
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