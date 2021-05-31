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Детские сады в Петрозаводске не хотят принимать летом детей, чьи родители выходят в отпуск

Новости. Общество
15:03, 01 Июня 2021
фото: © Валерий Шарифулин/ТАСС

Прокуратура выявила нарушения в нескольких дошкольных учреждениях города, где заведующие требуют от родителей справки об отсутствии у них отпуска с июня по август, сообщили в ведомстве.

Прокуратура Петрозаводска проверила несколько детских садов, на работу которых пожаловались родители.  Выяснялось, что в некоторых учреждениях появились объявления о том, что в летний период в детсады будут приниматься лишь те дети, чьи мамы и папы представят справку, выданную работодателем, об отсутствии у них отпуска в период с июня по август 2021 года.

В то же время, отказ в приеме детей в детский сад в летний период в том случае, если родители находятся в отпуске, действующим законодательством не предусмотрен, уточнили в надзорном ведомстве.

По выявленным фактам прокуратура города внесла предостережения заведующим детских садов. Данная ситуация находится на контроле у надзорного ведомства.

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Комментарии

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Жорж
2021-06-01 15:40:13
Власть то в городе с новым мэром появилась ?? Так мы далеко зайдём . с таким раздолбайством руководства детских садов .
АК
2021-06-01 15:13:39
Т.е. воспитателям отпуск не положен?
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