Детский фотоаппарат с моментальной печатью: выбираем гаджет, который точно понравится ребенку

Фотография как хобби учит ребенка ценить мгновение и видеть прекрасное в, казалось бы, самых банальных вещах.

Чтобы малыш не отвлекался на неудобства взрослых гаджетов, подарите ему детский фотоаппарат – обычный или с моментальной печатью. Последние нравятся детям еще больше, ведь самые удачные кадры можно сразу превратить в снимки, показать родителям, повесить на стену или собрать в альбом.

Мгновенная печать без красителей

Взрослые фотоаппараты моментальной печати обычно устроены по принципу всем известного бренда. Плюсы очевидны, а минус в цене картриджей типа "полароид". Детям интересно распечатывать все подряд, но при стоимости 50-80 рублей за снимок это весьма накладно.

В детских фотоаппаратах с моментальной печатью вместо картриджей используют ленту, похожую на кассовую. Снимки получаются черно-белыми, зато их можно раскрашивать фломастерами и карандашами! Изображение появляется действительно моментально, не выцветает годами, не пахнет химией и не пачкает руки. А самое приятное, что цена одного снимка около 3 рублей.

Взрослые возможности детского гаджета



Несмотря на юную аудиторию, детский фотоаппарат с моментальной печатью должен уметь все то же, что и взрослая техника. В противном случае ребенку будет неинтересно пользоваться гаджетом. Например, камеры Lumicam фотографируют в разрешении 12 Мп и снимают видео в FullHD качестве. Данные сохраняются на карту памяти (в комплекте на 16 Гб, это 3000 фото!), их можно перенести в компьютер и пополнить семейный архив.

Отлично, если модель оснащена камерой для селфи. Это актуально и просто удобно – ребенку не придется вертеть гаджет, пытаясь сфотографироваться с родителями или друзьями. Нелишними будут маски, фильтры и прочие веселые дополнения для креативных снимков.

Как выбрать детский фотоаппарат

По техническим характеристикам никаких отличий от взрослых камер. Но детский фотоаппарат с моментальной печатью должен быть создан с учетом возраста пользователей. Приветствуются:

• нескользкий "ухватистый" корпус, шнурок на шею или руку;

• простое управление, понятная навигация по меню;

• "утопленный" не выступающий объектив;

• большие прорезиненные кнопки;

• защитный чехол или бампер.

Дети могут быть не очень аккуратными, уронить камеру, взять мокрыми руками, положить объективом вниз – правильный гаджет выдержит все испытания. Важно учесть вес и размеры камеры. Например, Lumicam DK03 весит всего 210 г при габаритах 12 х 9 см. Ребенку удобно держать миниатюрный фотоаппарат, он легко помещается в детский рюкзак.

Здорово, если малыш сможет без помощи взрослых распечатывать снимки и менять ленту. Так он почувствует себя взрослым, а фотоаппарат – только своим, ведь он все делает сам! Лучший выбор – хорошие технические характеристики, эргономичный дизайн и простое управление без многоэтажного меню. Пусть ничто не мешает ребенку исследовать мир и развивать творческие способности!

Информация предоставлена интернет-магазином hello-24.ru

На правах рекламы