Детский городок с маяком появится в парке в центре Петрозаводска

До 1 сентября в столице Карелии по программе «Комфортная городская среда» благоустроят семь общественных территорий в пяти районах города.

В мае в Петрозаводске приступили к благоустройству общественных территорий, ставших лидерами рейтингового голосования в 2021 году. И сегодня работа в рамках программы активно идет практически на всех объектах. Времени у подрядчиков остается не так и много — все семь парков и скверов должны быть сданы к 1 сентября.

В этом году на благоустройство общественных территорий Петрозаводска в рамках программы «Комфортная городская среда» выделено 28,1 млн рублей. В порядок должны привести территорию в районе дома № 7 по улице Труда в Соломенном, Спортивный сквер на улице Антонова и площадку в районе дома № 14 по улицей Ключевой, Сквер Березка на Березовой аллее, 40 на Древлянке, Кукковский сквер на Кукковке, Губернаторский сад и Якорный парк в центре города.

Так, в мэрии не сомневаются, что Якорный парк на улице Ригачина станет одним из любимых мест отдыха. Здесь установят необычную площадку в морской стилистике. Детский город с маяком будет ярким — под стать новой гостинице, находящейся по соседству. Ночью маяк благодаря солнечной батарее будет светиться.

Подробнее о том, какие новые зоны отдыха появятся у петрозаводчан, и как администрация города следит за ходом работ по благоустройству, читайте здесь.