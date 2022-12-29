Детский омбудсмен Карелии подарил малолетним арестантам корзину для баскетбола

Геннадий Сараев посетил следственный изолятор №1 Петрозаводска.

В преддверии Нового года и Рождества детский омбудсмен Геннадий Сараев посетил следственный изолятор №1 Петрозаводска.



Уполномоченный по защите прав ребенка передал руководству антивандальное баскетбольное кольцо.



Начальник изолятора Олег Тарасов отметил, что корзину установят в прогулочном дворике, где несовершеннолетние арестанты смогут сыграть в баскетбол.



Кроме того, Сараев обошел камеры режимного корпуса и пообщался с подростками.



В частности, детский омбудсмен вручил молодым людям подарочные наборы, а также передал сотрудникам сладкие подарки для несовершеннолетних в СИЗО-2 Сегежи.