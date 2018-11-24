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Новости. Общество
15:53, 24 Ноября 2018

Детский омбудсмен Карелии против оптимизации школ и садиков, но губернатору об этом не говорит

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Уполномоченный по правам ребенка в республике Геннадий Сараев избегает публично излагать свою позицию по оптимизации сети образования.

Карельский детский омбудсмен признался журналистам на брифинге, что не поддерживает оптимизацию учреждений образования в республике.

"Я еще раз говорю: я ее не поддерживаю, и буквально на той неделе, когда я выступал на комиссии по вопросам образования, культуры и молодежи города Петрозаводска, я свою позицию высказал по поводу оптимизации специалистов дошкольных учреждений и школ. Оптимальное количество специалистов – это увеличение специалистов, а не их уменьшение. Для меня оптимизация – это оптимальное количество специалистов, которое может обеспечить ту потребность, которая есть у общества. Я против сокращения расходов, я за оптимизацию, как разумный подход к тому, чтобы общество получило все необходимое", - заявил Геннадий Сараев.

Уполномоченный по правам ребенка высказался против урезания затрат на школьных логопедов и психологов и предупредил, что сокращение техникумов в районах республики, в частности – в Пудоже и Суоярви, может привести к тому, что на улице окажутся десятки молодых людей. "К чему это может привести? Далеко ходить не надо: мы можем прогнозировать рост преступности, мы можем прогнозировать рост злоупотребления алкоголем, токсикомании. По сути, это тенденция, которая в мире есть", – сказал Сараев.

Однако, когда журналисты поинтересовались, говорит ли он об этом губернатору, уполномоченный по правам ребенка ответил: "Я говорю это министрам".

Подробнее о брифинге карельского детского омбудсмена Геннадия Сараева, который был приурочен к Всемирному дню ребенка и первой годовщине назначения Сараева на эту должность, читайте здесь.

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Комментарии

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Ушлый
2018-11-24 16:11:06
Понятно, трусливый прислужник власти,прошу прощения, ....лишь бы не уволили с хлебной и никому,кроме него ,не нужной должности....
Гость
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