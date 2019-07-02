Детский омбудсмен Карелии проведет День приема граждан

В среду, 3 июля, состоится День приема граждан Уполномоченным по правам ребенка в Республике Карелия Геннадием Сараевым.

Об этом он сообщил у себя на странице "ВКонтакте".

Обращаться можно по любым вопросам в сфере защиты прав несовершеннолетних.

Записаться можно по телефону 8(8142)760 744.