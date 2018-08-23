Детский омбудсмен назвала поджог Успенской церкви в Карелии "криком детей о помощи"

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова считает поджог Успенской церкви в Кондопоге сигналом для взрослых в общении с детьми.

Об этом пишет Interfax.

"Поджог церкви – кому это придет в голову? Здание, которое выстояло Великую Отечественную войну, пало под руками подростка. Это сигнал для всех нас, общества, чтоб мы стали слышать детей. Это крик детей о помощи, когда уже никто тебя не слышит. Не принижая значения преступления как негативного явления, безусловно, заслуживающего беспрецедентной отрицательной оценки, мы должны сделать выводы о том, что надо слышать детей, с ними просто разговаривать, не доводя ситуацию до такого", - сообщила Кузнецова журналистам в четверг.

Она отметила, что аппарат уполномоченного следит за ситуацией.

"Жалоб касательно его (подростка) содержания не поступало", - сказала омбудсмен.

Напомним, 10 августа в Кондопоге произошел пожар в Успенской церкви, построенной в 18-м веке и являющейся памятником заонежской деревянной архитектуры. За несколько часов огонь полностью уничтожил строение.

Следствие пришло к выводу, что церковь поджег 15-летний подросток из Петрозаводска, гостивший в Кондопоге у бабушки. На него завели уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ. Для определения вменяемости предполагаемого поджигателя была назначена судебная психолого-психиатрическая стационарная экспертиза. Подросток помещен в Центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей МВД по Карелии.