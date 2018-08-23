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Новости. Происшествия
14:06, 23 Августа 2018
фото: Илья Тимин

Детский омбудсмен назвала поджог Успенской церкви в Карелии "криком детей о помощи"

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Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова считает поджог Успенской церкви в Кондопоге сигналом для взрослых в общении с детьми.

Об этом пишет Interfax.

"Поджог церкви – кому это придет в голову? Здание, которое выстояло Великую Отечественную войну, пало под руками подростка. Это сигнал для всех нас, общества, чтоб мы стали слышать детей. Это крик детей о помощи, когда уже никто тебя не слышит. Не принижая значения преступления как негативного явления, безусловно, заслуживающего беспрецедентной отрицательной оценки, мы должны сделать выводы о том, что надо слышать детей, с ними просто разговаривать, не доводя ситуацию до такого", - сообщила Кузнецова журналистам в четверг.

Она отметила, что аппарат уполномоченного следит за ситуацией.

"Жалоб касательно его (подростка) содержания не поступало", - сказала омбудсмен.

Напомним, 10 августа в Кондопоге произошел пожар в Успенской церкви, построенной в 18-м веке и являющейся памятником заонежской деревянной архитектуры. За несколько часов огонь полностью уничтожил строение.

Следствие пришло к выводу, что церковь поджег 15-летний подросток из Петрозаводска, гостивший в Кондопоге у бабушки. На него завели уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ. Для определения вменяемости предполагаемого поджигателя была назначена судебная психолого-психиатрическая стационарная экспертиза. Подросток помещен в Центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей МВД по Карелии.

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Комментарии

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Zim
2018-08-23 14:42:29
Ну и какой сигнал подала эта дама подросткам? Хотите чтобы мы вас дети, услышали? Ну теперь то, после моих слов, вы знаете что для этого нужно делать?
А это экстремизм или провокация, или другое? А может она полагает, что они это не прочитают?
кир
2018-08-23 14:28:36
Да вы не готовы меняться и жить в новом мире. Враньё уже надоело. Держитесь за старые скрепы. Кому это надо? Только вам. Уже на восьмом десятке, а всё у власти. Никак наесться не можете. Все, что можно было, профукали, а нового не создали. Дорогу молодым!
Кирюха непутёвый
2018-08-23 14:23:57
Смелое заявление . Местные же власти и служители бога так не считают , т.е. вообще ни как не считают . :)
Кирилл
2018-08-23 14:12:12
бундестаг, ты не прав!
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