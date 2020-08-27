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Детский омбудсмен в Карелии назвал способ, как заинтересовать бизнес строить жилье для сирот

Новости. Общество
15:04, 28 Августа 2020
фото: © ИТАР-ТАСС/ Станислав Красильников
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Аппарат уполномоченного по правам ребенка готовит предложения по изменениям в законодательстве, которые будут стимулировать застройщиков передавать часть квартир в новостройках детям-сиротам.

Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции детский омбудсмен в Карелии Геннадий Сараев.

По его словам, положенное по закону жилье для детей-сирот и детей без попечения родителей муниципальные власти сейчас вынуждены покупать на вторичном рынке, так как оно стоит дешевле.

Местные власти зависят от субсидий из федерального бюджета, а их размер рассчитывается исходя и средней стоимости квадратного метра по региону. За эти деньги можно купить только квартиру в "хрущевке".

Как, по мнению детского омбудсмена, можно заинтересовать застройщиков, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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