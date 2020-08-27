Детский омбудсмен в Карелии назвал способ, как заинтересовать бизнес строить жилье для сирот

Аппарат уполномоченного по правам ребенка готовит предложения по изменениям в законодательстве, которые будут стимулировать застройщиков передавать часть квартир в новостройках детям-сиротам.

Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции детский омбудсмен в Карелии Геннадий Сараев.

По его словам, положенное по закону жилье для детей-сирот и детей без попечения родителей муниципальные власти сейчас вынуждены покупать на вторичном рынке, так как оно стоит дешевле. Местные власти зависят от субсидий из федерального бюджета, а их размер рассчитывается исходя и средней стоимости квадратного метра по региону. За эти деньги можно купить только квартиру в "хрущевке". Как, по мнению детского омбудсмена, можно заинтересовать застройщиков, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".