Детский омбудсмен в Карелии считает незаконным требование школ о создании аккаунтов учеников в соцсетях

Уполномоченный по правам ребенка в Карелии Геннадий Сараев обратился к учителям в связи с новыми требованиями к школьникам, которых перевели на "дистант".

В адрес детский омбудсмена поступают жалобы от родителей детей, находящихся на дистанционном обучении по вопросу требования учителей о создании личной страницы ребенка в социальных сетях. С помощью соцсетей педагоги сегодня общаются с учениками и обмениваются учебными материалами.

По мнению Уполномоченного по правам ребенка в республике, данное требование противоречит действующему законодательству.

"Только родитель может оценить степень готовности ребенка к социальной коммуникации в интернет-пространстве и возможность самостоятельного безопасного использования ребенком ресурса социальных сетей, в связи с чем, считаю недопустимым понуждение к ребенка к регистрации аккаунтов в соцсетях и предлагаю в случае острой необходимости использовать аккаунты законных представителей школьников", - пишет детский омбусмен.

Ранее сообщалось, что глава Карелии оставил школьников на "дистанте" до Нового года.