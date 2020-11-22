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Глава Карелии оставил школьников на "дистанте" до Нового года – новые ограничения

Новости. Общество
12:06, 23 Ноября 2020
фото: © РИА Новости / Владимир Федоренко
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В связи с ростом числа инфицированных коронавирусом в Карелии Артур Парфенчиков ввел новые ограничения, продлив дистанционное обучение школьников.

На своей странице в соцсети Артур Парфенчиков написал, что в связи с тем, что в Карелии сохраняется значительный ежедневный прирост инфицированных коронавирусом, вводятся новые противоэпидемические меры.

"Поскольку в числе инфицированых много детей – ежедневно регистрируем несколько десятков случаев – дистанционное обучение для школьников 4-х, 5-8х и 10 классов продлевается до конца этой четверти. Несмотря на то, что дети, как правило, переносят коронавирус более легко, они могут инфицировать педагогов, а также своих близких, в том числе старшего поколения".

Напомним, что в Карелии на 23 ноября зарегистрировано 1403 ребенка, заразившихся COVID-19.

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