Глава Карелии оставил школьников на "дистанте" до Нового года – новые ограничения

В связи с ростом числа инфицированных коронавирусом в Карелии Артур Парфенчиков ввел новые ограничения, продлив дистанционное обучение школьников.

На своей странице в соцсети Артур Парфенчиков написал, что в связи с тем, что в Карелии сохраняется значительный ежедневный прирост инфицированных коронавирусом, вводятся новые противоэпидемические меры.

"Поскольку в числе инфицированых много детей – ежедневно регистрируем несколько десятков случаев – дистанционное обучение для школьников 4-х, 5-8х и 10 классов продлевается до конца этой четверти. Несмотря на то, что дети, как правило, переносят коронавирус более легко, они могут инфицировать педагогов, а также своих близких, в том числе старшего поколения".

Напомним, что в Карелии на 23 ноября зарегистрировано 1403 ребенка, заразившихся COVID-19.