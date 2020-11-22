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Более 1400 детей за время пандемии заразились в Карелии коронавирусом

Новости. Общество
09:33, 23 Ноября 2020
фото: © EPA-EFE/LUCA ZENNARO
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О детской заболеваемости коронавирусной инфекцией рассказал глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков.

На своей странице в соцсети Михаил Охлопков сообщил, что на 22 ноября по статистике в Карелии было 12462 инфицированных коронавирусом, из общего числа 1344 - это дети.

По состоянию на сегодняшний день, 23 ноября, – уже 12785 ковидных больных, из которых 1403 – это дети, то есть за сутки в Карелии заразились коронавирусом 59 детей.

Напомним, за минувшие сутки в Карелии 323 человек заразились COVID-19. Всего в республике за время пандемии инфицировано 12462 человека. Выздоровели 6685 пациента. Умерли 87 человек.

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