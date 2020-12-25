Детский сад в районе улицы Чистой в Петрозаводске выкуплен

Ранее по поручению главы Карелии было проведено обследование здания, собственнику указано на недостатки, которые необходимо устранить.

Детский сад на 160 мест в районе ул. Чистая в Петрозаводске приобретен в муниципальную собственность в рамках реализации национального проекта "Демография". Сейчас все ранее выявленные замечания устранены. Открыть объект планируется в начале 2021 года.

Детский сад на ул.Чистой станет четвертым дошкольным учреждением за 2019-2020 годы на Древлянке. Это один из наиболее активно застраивающихся микрорайонов карельской столицы, где проживает много молодых семей с детьми.

Напомним, детский сад в микрорайоне Древлянка-8 построен компанией "Чистый город" в 2014 году. Приобрести здание не представлялось возможным из-за изменившихся требований по пожарной безопасности. Кроме того, объект не был включен в федеральный реестр типовых проектов. В прошлом году эта обязательная норма перестала действовать.

В марте текущего года Глава Карелии поручил организовать взаимодействие с собственником здания по устранению несоответствий требованиям Госпожнадзора и Центра гигиены Роспотребнадзора, чтобы приобрести объект.

"Как и обещал, мы выкупили это здание у собственника. Нам удалось наладить взаимодействие с владельцем, все замечания надзорных органов он устранил. Теперь здание передано в муниципальную собственность и готово принять малышей", - отметил на своей странице в социальной сети Глава Карелии Артур Парфенчиков.

По информации Министра строительства, ЖКХ и энергетики республики Виктора Россыпнова, результаты обследования показали, что здание соответствует ГОСТу и пригодно к эксплуатации.