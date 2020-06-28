890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Президент объявил призыв запасников на военные сборы 1
Сегодня 16:07
Изменения в медосмотре водителей, запланированные на 1 июля, могут быть отложены
28.06.2020 22:24
Больше часа тушили пожарные загоревшийся в деревне Карелии жилой дом (ФОТО)
Сегодня 06:55
"Хочется быть ближе к людям" 1
Сегодня 10:01

Детским творческим коллективам Карелии предлагают побороться за премию

Новости. Культура
17:40, 29 Июня 2020
фото: © pixabay.com
Загрузка...

С 6 июля начинается прием заявок на соискание премии Министерства культуры имени Ирины Андреевны Федосовой детскому творческому коллективу.

Как сообщили в Минкультуры Карелии, на премию могут претендовать коллективы, осуществляющие активную творческую деятельность по изучению, сохранению, творческому освоению и развитию традиционной культуры и фольклорного наследия народов, традиционно проживающих в Карелии.

Прием заявок проводится с 6 июля по 1 октября.

Для выдвижения представляются следующие документы и материалы:

- ходатайство (решение) о выдвижении коллектива-соискателя премии;
- анкета коллектива-соискателя по форме;
- паспорт коллектива-соискателя премии;
- копии приказов (дипломов) о присвоении и подтверждении звания "Образцовый детский коллектив художественного творчества" или "Заслуженный коллектив народного творчества" (при наличии);
- копии дипломов международных, всероссийских, региональных фестивалей, конкурсов за последние 3 года (при наличии);
- творческая характеристика о деятельности коллектива-соискателя (не более 5 страниц);
- репертуар коллектива-соискателя за последние 3 года;
рекомендательные письма, отзывы, рецензии на коллектив-соискатель (при наличии);
- аудио- и видеозаписи из творческой деятельности коллектива-соискателя (на цифровых носителях).

Заявки направляются в адрес государственного автономного учреждения "Центр народного творчества и культурных инициатив Республики Карелия":  пл. Ленина, 2.

Ранее сообщалось, что лучший учитель Кировской области потратит премию в 200 тысяч рублей на путешествие в Карелию.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
22.06.2020, 12:37
Стало известно, почему утонула 9-летняя девочка в Петрозаводске
23.06.2020, 15:43
Вице-премьер рассказала о планах правительства об увеличении МРОТ
22.06.2020, 19:12
Перебои с бензином начались в столице Карелии
26.06.2020, 08:51
Число зараженных COVID-19 в Карелии за сутки увеличилось на 44
25.06.2020, 15:48
Финляндия откроет границу с Россией в последнюю очередь
28.06.2020, 10:14
Житель Карелии достал из озера труп, положил на пляж и уехал

Аналитика

Сегодня 10:01
Обществоведение
"Хочется быть ближе к людям" 1
Около 250 молодых специалистов, окончивших в этом году Петрозаводский базовый медицинский колледж, пополнят кадрами учреждения здравоохранения Карелии; часть из них поедут работать на село.
Депутаты Законодательного собрания прокомментировали отчет главы Карелии о результатах деятельности правительства республики за 2019 год
25.06.2020 18:33
Геннадий Боднарчук: "В вопросах качества компромиссы неприемлемы" 1
25.06.2020 12:40
Политический конфликт в Сортавале грозит тлеть до сентябрьских выборов
23.06.2020 12:13
"Изжога после ягодного бизнеса" 1
22.06.2020 15:31
Вся аналитика

Чтиво

25.06.2020 12:39
Без политики
"Клиники на Чайкиной": анализ на коронавирус COVID-19
Для забора анализа "Клиники на Чайкиной" ввели в эксплуатацию изолированный бокс с отельным входом с улицы, чтобы соблюсти все необходимые меры безопасности, в том числе, исключить возможные контакты пациентов между собой.
Алексей Рогозин. Энергетик и поисковик
22.06.2020 11:28
Акция от Костной клиники: лазерная победа над варикозом
17.06.2020 12:30
архив чтиво

Медиа

Реконструкция моста через Неглинку
15.06.2020 15:15
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»