Детским творческим коллективам Карелии предлагают побороться за премию

С 6 июля начинается прием заявок на соискание премии Министерства культуры имени Ирины Андреевны Федосовой детскому творческому коллективу.
Как сообщили в Минкультуры Карелии, на премию могут претендовать коллективы, осуществляющие активную творческую деятельность по изучению, сохранению, творческому освоению и развитию традиционной культуры и фольклорного наследия народов, традиционно проживающих в Карелии.
Прием заявок проводится с 6 июля по 1 октября.
Для выдвижения представляются следующие документы и материалы:
- ходатайство (решение) о выдвижении коллектива-соискателя премии;
- анкета коллектива-соискателя по форме;
- паспорт коллектива-соискателя премии;
- копии приказов (дипломов) о присвоении и подтверждении звания "Образцовый детский коллектив художественного творчества" или "Заслуженный коллектив народного творчества" (при наличии);
- копии дипломов международных, всероссийских, региональных фестивалей, конкурсов за последние 3 года (при наличии);
- творческая характеристика о деятельности коллектива-соискателя (не более 5 страниц);
- репертуар коллектива-соискателя за последние 3 года;
рекомендательные письма, отзывы, рецензии на коллектив-соискатель (при наличии);
- аудио- и видеозаписи из творческой деятельности коллектива-соискателя (на цифровых носителях).
Заявки направляются в адрес государственного автономного учреждения "Центр народного творчества и культурных инициатив Республики Карелия": пл. Ленина, 2.
Ранее сообщалось, что лучший учитель Кировской области потратит премию в 200 тысяч рублей на путешествие в Карелию.
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