Детским творческим коллективам Карелии предлагают побороться за премию

С 6 июля начинается прием заявок на соискание премии Министерства культуры имени Ирины Андреевны Федосовой детскому творческому коллективу.

Как сообщили в Минкультуры Карелии, на премию могут претендовать коллективы, осуществляющие активную творческую деятельность по изучению, сохранению, творческому освоению и развитию традиционной культуры и фольклорного наследия народов, традиционно проживающих в Карелии.

Прием заявок проводится с 6 июля по 1 октября.

Для выдвижения представляются следующие документы и материалы:



- ходатайство (решение) о выдвижении коллектива-соискателя премии;

- анкета коллектива-соискателя по форме;

- паспорт коллектива-соискателя премии;

- копии приказов (дипломов) о присвоении и подтверждении звания "Образцовый детский коллектив художественного творчества" или "Заслуженный коллектив народного творчества" (при наличии);

- копии дипломов международных, всероссийских, региональных фестивалей, конкурсов за последние 3 года (при наличии);

- творческая характеристика о деятельности коллектива-соискателя (не более 5 страниц);

- репертуар коллектива-соискателя за последние 3 года;

рекомендательные письма, отзывы, рецензии на коллектив-соискатель (при наличии);

- аудио- и видеозаписи из творческой деятельности коллектива-соискателя (на цифровых носителях).



Заявки направляются в адрес государственного автономного учреждения "Центр народного творчества и культурных инициатив Республики Карелия": пл. Ленина, 2.

Ранее сообщалось, что лучший учитель Кировской области потратит премию в 200 тысяч рублей на путешествие в Карелию.