890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Из-за нехватки сезонных иностранных рабочих часть клубники в Финляндии может остаться несобранной 1
28.06.2020 15:26
Житель Карелии достал из озера труп, положил на пляж и уехал 3
28.06.2020 10:14
В Кондопожском районе Карелии временно перекроют трассу (СРОЧНО)
28.06.2020 14:23
Найти в Карелии желающих заняться сбором дикоросов становится все более проблематично, заявили бизнесмены 3
28.06.2020 09:43

Лучший учитель Кировской области потратит премию в 200 тысяч рублей на путешествие в Карелию

Новости. Общество
07:15, 29 Июня 2020
фото: "Город Ч"
Загрузка...

Учитель иностранных языков средней школы села Пасегово Кирово-Чепецкого района Татьяна Ершова рассказала, что 200 тысяч, полученные за победу на конкурсе, потратит на поездку в Карелию, где мечтала побывать.

Ежегодно с 2006 года в Кировской области проводится конкурс на присуждение премии Министерства просвещения РФ лучшим учителям за достижения в педагогической деятельности. В этом году в число лучших педагогов региона, которые получат премию в размере 200 тысяч рублей из федерального бюджета, вошла Татьяна Николаевна Ершова – учитель иностранных языков средней школы села Пасегово Кирово-Чепецкого района, сообщает издание "Город Ч".

Это не первая премия в профессиональной деятельности учителя иностранных языков Пасеговской школы. В 2008-ом Татьяна Ершова получила премию правительства Кировской области, а в 2009-ом была награждена премией Президента Российской Федерации.

Участвовать в конкурсе на присуждение премии Минпросвещения РФ может не каждый, к соискателям предъявляется ряд серьезных требований. Кроме того, учитываются и профессиональные достижения самого педагога.

А этого учителю высшей квалификационной категории Татьяне Николаевне Ершовой не занимать: она почетный работник общего образования, награждена почетными грамотами правительства и министерства образования региона, является победителем различных конкурсных отборов и лауреатом премий. При введении в учебные планы изучения немецкого языка в качестве второго иностранного языка в 2018 году под руководством Татьяны Николаевны школа с. Пасегово принимала участие в проекте Гете-Института "Немецкий – первый второй иностранный".

Сейчас по стопам Татьяны Николаевны пошла ее дочь, которая также получила педагогическое образование и работает учителем русского языка и литературы.

Награждение лауреатов премии Минпросвещения РФ-2020 состоится осенью накануне Дня учителя. Основную часть премии в 200 тысяч рублей Татьяна Николаевна планирует потратить на путешествие: они с дочерью мечтают съездить в Карелию.Из ближайших творческих и педагогических планов — сплотить своих непосед-шестиклассников в новом учебном году с помощью новых проектов, выпустить свое учебное пособие.  А если говорить о желаниях не из области педагогики, то ей хотелось бы организовать собственную цветочную галерею, но это пока из разряда далеких мечтаний, как и путешествие в Америку…

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
22.06.2020, 12:37
Стало известно, почему утонула 9-летняя девочка в Петрозаводске
23.06.2020, 15:43
Вице-премьер рассказала о планах правительства об увеличении МРОТ
22.06.2020, 19:12
Перебои с бензином начались в столице Карелии
26.06.2020, 08:51
Число зараженных COVID-19 в Карелии за сутки увеличилось на 44
25.06.2020, 15:48
Финляндия откроет границу с Россией в последнюю очередь
28.06.2020, 10:14
Житель Карелии достал из озера труп, положил на пляж и уехал

Чтиво

25.06.2020 12:39
Без политики
"Клиники на Чайкиной": анализ на коронавирус COVID-19
Для забора анализа "Клиники на Чайкиной" ввели в эксплуатацию изолированный бокс с отельным входом с улицы, чтобы соблюсти все необходимые меры безопасности, в том числе, исключить возможные контакты пациентов между собой.
Алексей Рогозин. Энергетик и поисковик
22.06.2020 11:28
Акция от Костной клиники: лазерная победа над варикозом
17.06.2020 12:30
архив чтиво

Медиа

Реконструкция моста через Неглинку
15.06.2020 15:15
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»