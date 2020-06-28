Лучший учитель Кировской области потратит премию в 200 тысяч рублей на путешествие в Карелию

Учитель иностранных языков средней школы села Пасегово Кирово-Чепецкого района Татьяна Ершова рассказала, что 200 тысяч, полученные за победу на конкурсе, потратит на поездку в Карелию, где мечтала побывать.

Ежегодно с 2006 года в Кировской области проводится конкурс на присуждение премии Министерства просвещения РФ лучшим учителям за достижения в педагогической деятельности. В этом году в число лучших педагогов региона, которые получат премию в размере 200 тысяч рублей из федерального бюджета, вошла Татьяна Николаевна Ершова – учитель иностранных языков средней школы села Пасегово Кирово-Чепецкого района, сообщает издание "Город Ч".

Это не первая премия в профессиональной деятельности учителя иностранных языков Пасеговской школы. В 2008-ом Татьяна Ершова получила премию правительства Кировской области, а в 2009-ом была награждена премией Президента Российской Федерации.

Участвовать в конкурсе на присуждение премии Минпросвещения РФ может не каждый, к соискателям предъявляется ряд серьезных требований. Кроме того, учитываются и профессиональные достижения самого педагога.

А этого учителю высшей квалификационной категории Татьяне Николаевне Ершовой не занимать: она почетный работник общего образования, награждена почетными грамотами правительства и министерства образования региона, является победителем различных конкурсных отборов и лауреатом премий. При введении в учебные планы изучения немецкого языка в качестве второго иностранного языка в 2018 году под руководством Татьяны Николаевны школа с. Пасегово принимала участие в проекте Гете-Института "Немецкий – первый второй иностранный".

Сейчас по стопам Татьяны Николаевны пошла ее дочь, которая также получила педагогическое образование и работает учителем русского языка и литературы.

Награждение лауреатов премии Минпросвещения РФ-2020 состоится осенью накануне Дня учителя. Основную часть премии в 200 тысяч рублей Татьяна Николаевна планирует потратить на путешествие: они с дочерью мечтают съездить в Карелию.Из ближайших творческих и педагогических планов — сплотить своих непосед-шестиклассников в новом учебном году с помощью новых проектов, выпустить свое учебное пособие. А если говорить о желаниях не из области педагогики, то ей хотелось бы организовать собственную цветочную галерею, но это пока из разряда далеких мечтаний, как и путешествие в Америку…