Девчонок и мальчишек из многодетных семей Петрозаводска бесплатно постригли в социальном центре

В социальном центре «Попечение» работал парикмахер, который бесплатно постриг ребят из многодетных семей.
В паблике «Попечения» сообщается, что в субботу, 11 февраля, центр на некоторое время превратился в парикмахерскую.
«Постригли семь мальчишек и девчонок из многодетных семей.
Благодарим, ставшего уже любимым, мастера Екатерину за стрижки для наших ребят!» - написали сотрудники социального центра.
По словами благотворителей, если вы тоже хотите оказать помощь нуждающимся при помощи своей профессии или возможной бесплатной услуги, то можно обращаться в центр.
Комментарии
Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.
Спасибо за понимание