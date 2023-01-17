Девчонок и мальчишек из многодетных семей Петрозаводска бесплатно постригли в социальном центре

В социальном центре «Попечение» работал парикмахер, который бесплатно постриг ребят из многодетных семей.

В паблике «Попечения» сообщается, что в субботу, 11 февраля, центр на некоторое время превратился в парикмахерскую.

«Постригли семь мальчишек и девчонок из многодетных семей.

Благодарим, ставшего уже любимым, мастера Екатерину за стрижки для наших ребят!» - написали сотрудники социального центра.

По словами благотворителей, если вы тоже хотите оказать помощь нуждающимся при помощи своей профессии или возможной бесплатной услуги, то можно обращаться в центр.