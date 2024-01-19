Девять африканцев приехали в Приладожье на такси с целью перебраться в Суоми

Карельские пограничники задержали в Лахденпохском районе девять иностранцев.
Сотрудники пограничного управления задержали на территории Лахденпохского района девять выходцев из Африки, которые собирались незаконно перейти границу РФ.
Иностранцы прибыли в приграничный район на трех такси, сообщили в УФСБ Карелии.
Граждане стран Западной Африки не имели при себе документов, дающих право на пребывание в России.
Лахденпохский районный суд оштрафовал всех нарушителей и постановил выдворить их за пределы нашей страны.
Комментарии
Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.
Спасибо за понимание