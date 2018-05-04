Девять человек претендуют на звание почетного гражданина Петрозаводска

Администрация Петрозаводска опубликовала список персон, претендующих получить звание почетного гражданина карельской столицы.

Претендентами на получение звания "Почетный гражданин города Петрозаводска" стали девять человек.

С этого года помимо традиционной ленты обладателям звания «Почетный гражданин города Петрозаводска» будет вручаться также и нагрудный знак.

На 15 мая назначено заседание комиссии по рассмотрению предложений о присвоении звания.

Подробности – в материале "Вестей Карелии".