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Девять человек умерли за сутки от коронавируса в Карелии: статистика вызывает тревогу Минздрава

Новости. Общество
10:22, 18 Июня 2021
фото: © Егор Алеев/ТАСС

Глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков отступил от правил и предоставил оперативные данные о числе смертей от коронавируса за минувшие сутки: скончались девять человек.

Министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков заявил о смерти девяти пациентов от коронавируса за прошедшие сутки. Об этом он написал в соцсети.

«Сегодня вынужден отступить от правил.
Ежедневно мы подаем официальные выверенные сведения о случаях смерти от коронавирусной инфекции, полученные после патологоанатомических исследований, подтвержденные врачебными комиссиями. Именно такие цифры отражаются в ежедневной сводке по коронавирусу. Суточная рабочая статистика, поданная оперативными службами, ведется и анализируется отдельно и не представляется широкой общественности. Но сегодня скажу: за последние сутки умерли 9 человек», — заявил Михаил Охлопков. 

Глава Минздрава подчеркнул, что цифры статистики кажутся ему тревожными.

«Такой печальной суточной оперативной статистики раньше не было. Все умершие — люди пожилого возраста, лечившиеся в ковидных стационарах: в Госпитале для ветеранов войн, Республиканской инфекционной больнице, Республиканском центре паллиативной медицинской помощи, Сортавальской, Медвежьегорской и Сегежской ЦРБ. Врачи сделали все возможное для спасения больных, но, к сожалению, их усилия не увенчались успехом. Обращаю ваше внимание на то, что ни один из пациентов не был привит от коронавируса», — пояснил он.

Охлопков заявил о нарастающем темпе пандемии.

«Мы бесконечно твердим о смертоносности инфекции, новых штаммах, до конца не изученных, призываем население к соблюдению правил профилактики, вакцинации от ковида, но количество инфицированных постоянно растет. Сегодня их уже 80 за сутки. Успокоенные цифрами весенней обнадеживающей статистики, многие расслабились, надеясь на авось. Это неправильно! Мы не знаем, где нас подстерегает инфекция, поэтому масочный режим, ограничение контактов, использование дезинфицирующих средств, забота о пожилых родственниках — сегодня по-прежнему важны. Жизненно важны!», — заключил он.

Ранее сообщалось, что Охлопков признал темпы вакцинации в Карелии высокими.

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Комментарии

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Бриг
2021-06-18 10:35:04
Допроводились праздников . соревнований . круглых столов и прочих мероприятий . Чем думали власти раньше ???
Гость
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