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Девять новых случаев коронавируса подтверждено в Карелии за 24 часа

Новости. Общество
08:26, 10 Июня 2020
фото: © Гавриил Григоров/ТАСС
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Заразившиеся COVID-19 вахтовики продолжают увеличивать общее число заболевших коронавирусом в Карелии.

Как сообщает оперштаб Карелии, 9 новых случаев коронавируса подтверждено в Карелии: 5 человек в Петрозаводске, 1 человек в Кондопожском районе (деревня Линдозеро), 1 человек в Сортавале, еще 2 человека – рабочие-вахтовики со стройплощадки Белопорожской ГЭС.

Общее число заболевших COVID-19 за время пандемии в Карелии составило 685 человек.

Выздоровели – 260. За сутки выписались 4 человека: 1 в Лахденпохье и 3 в Петрозаводске.

Всего проведено 51832 исследования (за сутки 1255).

На самокарантине находятся 3452 (-202 за сутки).

В местах обсервации пребывают 192 человека (+4 за сутки).

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