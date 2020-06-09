Девять новых случаев коронавируса подтверждено в Карелии за 24 часа

Заразившиеся COVID-19 вахтовики продолжают увеличивать общее число заболевших коронавирусом в Карелии.

Как сообщает оперштаб Карелии, 9 новых случаев коронавируса подтверждено в Карелии: 5 человек в Петрозаводске, 1 человек в Кондопожском районе (деревня Линдозеро), 1 человек в Сортавале, еще 2 человека – рабочие-вахтовики со стройплощадки Белопорожской ГЭС.

Общее число заболевших COVID-19 за время пандемии в Карелии составило 685 человек.

Выздоровели – 260. За сутки выписались 4 человека: 1 в Лахденпохье и 3 в Петрозаводске.

Всего проведено 51832 исследования (за сутки 1255).

На самокарантине находятся 3452 (-202 за сутки).

В местах обсервации пребывают 192 человека (+4 за сутки).