Девятиклассники из Петрозаводска пришли на выручку малышам из детского сада

Ученики из школы № 34 помогли убрать снег на территории детского учреждения.

Как сообщили в паблике Минобразования и спорта Карелии, ребята из школы № 34 Петрозаводска помогли убрать снег на территории детского сада.



Девятиклассники вызвались прийти на выручку малышам из детского сада № 99.

«Наши школьники не только учатся хорошо, но и проявляют заботу о своем окружении. Отличный пример, когда все хорошее начинается с тебя самого!», — написали в сообществе.



В источнике отметили, что такая взаимопомощь будет продолжена: в ближайшие дни ученики школы № 5 помогут с уборкой снега на территории детского сада № 95. В других районах тоже готовы последовать такому примеру.



