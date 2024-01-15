Девятиклассники из Петрозаводска пришли на выручку малышам из детского сада

Ученики из школы № 34 помогли убрать снег на территории детского учреждения.
Как сообщили в паблике Минобразования и спорта Карелии, ребята из школы № 34 Петрозаводска помогли убрать снег на территории детского сада.
Девятиклассники вызвались прийти на выручку малышам из детского сада № 99.
«Наши школьники не только учатся хорошо, но и проявляют заботу о своем окружении. Отличный пример, когда все хорошее начинается с тебя самого!», — написали в сообществе.
В источнике отметили, что такая взаимопомощь будет продолжена: в ближайшие дни ученики школы № 5 помогут с уборкой снега на территории детского сада № 95. В других районах тоже готовы последовать такому примеру.
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