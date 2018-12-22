Девлет Алиханов рассказал, чем он планирует заниматься на свободе

Выйдя на свободу после почти 4-летнего незаконного уголовного преследования и полного оправдания Девлет Алиханов дал свое первое подробное интервью.

Алиханов вышел на свободу 13 декабря 2018 года, проведя за решеткой 3 года и 10 месяцев. Большую часть этого срока его содержали в одиночной камере, что приравнивается к пыткам.

Что чувствует он, когда весь этот кошмар остался позади?

В редакции "Столицы на Онего" за чашкой чая Девлет Алиханов пообщался с представителями СМИ и рассказал, как он боролся в суде, чтобы доказать свою невиновность и к какой деятельности планирует вернуться в Петрозаводске.

Известный в Карелии бизнесмен и политик Девлет Алиханов рассказал, кто должен понести ответственность за его незаконное уголовное преследование и чем он планирует заниматься на свободе.

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