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Девочка, на которую упала металлическая труба на детской площадке в поселке Карелии, получила компенсацию

Новости. Общество
16:12, 06 Ноября 2020
фото: © pixabay.com
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Лоухский районный суд взыскал с местной администрации компенсацию морального вреда в размере 40 тысяч рублей в пользу 4-летней девочки, которая получила травмы на детской площадке, сообщили в судебной инстанции.

Прокурор Лоухского района предъявил иск к местной администрации о взыскании компенсации морального вреда.

Напомним, в Лоухском районе 4-летняя девочка играла на детской площадке. В какой-то момент она подошла к ограждению и попыталась пролезть под ним, в это время неожиданно ей на голову упала металлическая труба, являющаяся частью ограждения. В результате падения металлической конструкции девочка получила травмы. Ребенок был госпитализирован.

Девочка прошла длительный курс лечения. По словам прокурора, испытав физическую боль и моральные страдания.

Суд установил, что ребенок получил травму из-за бездействия должностных лиц органов местного самоуправления, которые не исполняли обязанности по надлежащему содержанию детской игровой площадки.

Лоухский районный суд рассмотрел дело и взыскал с ответчика в пользу потерпевшей компенсацию морального вреда в размере 40 тысяч рублей.

Решение суда не вступило в законную силу.

 

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