Металлическая труба упала на девочку на детской площадке в поселке Карелии

После инцидента прокуратура Лоухского района подала в суд на местную администрацию, которая отвечает за состояние детских площадок.

Прокуратура Лоухского района провела проверку по факту падения металлического ограждения детской площадки на ребенка, сообщили в надзорном ведомстве Карелии.

Было установлено, что в один из летних дней текущего года в поселке Лоухи 4-летняя девочка играла на детской площадке. В какой-то момент она подошла к ограждению площадки и попыталась пролезть под ним, в это время неожиданно ей на голову упала металлическая труба, являющаяся частью ограждения. В результате падения металлической конструкции девочка получила травмы.

В прокуратуре считают, что причиной инцидента послужило бездействие должностных лиц органов местного самоуправления, которые не исполняли обязанности по надлежащему содержанию детской игровой площадки.

Прокурор Лоухского района обратился в суд к районной администрации в интересах ребенка о взыскании компенсации морального вреда. В настоящее время исковое заявление находится на рассмотрении в суде.