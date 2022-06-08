Девочка погибла на базе отдыха для трудных подростков в Карелии

Трагедия с 15-летней девочкой произошла в загородной базе в Олонецком районе Карелии, где летом отдыхают воспитанники центра помощи детям.

Как стало известно «Столице на Онего» из достоверных источников, 16 июня на базе отдыха, где летом отдыхают воспитанники центра помощи детям, произошла трагедия — от отравления погибла 15-летняя девочка.

Девочка из поселка Пиндуши Медвежьегорского района после отбоя в «лагере» употребила аэрозольную жидкость. В результате чего началась рвота, которая привела к смертельному исходу.

За комментарием по факту случившегося мы обратились к детскому омбудсмену Карелии Геннадию Сараеву, который подтвердил факт несчастного случая.

«Произошла трагедия с ребенком: мы потеряли девочку. Она находилась на отдыхе, и произошел несчастный случай, который мы, взрослые, не смогли предупредить. Ничто не снимает с нас ответственности. Сейчас на месте, на базе отдыха, работают специалисты-психологи, которые оказывают помощь как детям, которые стали очевидцами гибели ровесницы, так и взрослым — воспитателям. Следком Карелии проводит следственные действия, чтобы выяснить все обстоятельства произошедшего», — сказал Геннадий Сараев.

Детский омбудсмен обратился ко всем родителям с просьбой внимательнее относиться к своим детям, интересоваться, чем они живут, организовывать досуг.

В Следственном комитете Карелии пока не прокомментировали произошедшую трагедию. Тем временем, похороны погибшей состоялись 19 июня в родном поселке, сообщалось в соцсети Медвежьегорска.