Девочка, приехавшая на каникулы в Петрозаводск из Мурманска, заболела коронавирусом

Глава Карелии рассказал подробности о новых случаях заражения COVID-19 в регионе.

Напомним, за минувшие сутки подтверждены пять новых случаев коронавируса: один местный житель заболел в Олонце, остальные – в Петрозаводске.

"Четыре случая подтверждены в Петрозаводске. Двое - контактировавшие с ранее заболевшими, а также два новых источника. Одна женщина 53 лет вернулась с вахтовой работы из Санкт-Петербурге и девочка 13 лет, приехавшая на каникулы к жительнице Петрозаводска из Мурманска", - сообщил глава Карелии Артур Парфенчиков на своей странице в "Вконтакте".

По словам руководителя региона, один больной с пневмонией, вызванной коронавирусной инфекцией, зарегистрирован в поселке Ильинский Олонецкого района.

"Заражение, вероятно, произошло от односельчанина, выезжавшего в Санкт-Петербург", - уточнил Парфенчиков.

В Ильинский сегодня отправится группа столичных медиков.

"Всех жителей поселка прошу максимально соблюдать меры изоляции, прекратить все межсемейные контакты, в том числе между детьми, минимизировать выезд за пределы поселка", - пишет Парфенчиков.

Глава Карелии еще раз напомнил о необходимости жесткой изоляции лиц, прибывших в республику из-за ее пределов. О фактах нарушений такой изоляции он просит информировать глав городских и сельских поселений, участковых инспекторов полиции, сообщать на горячую линию Минздрава 8 - 800 - 201- 06 – 57.

Напомним, на 12 мая зарегистрирована первая смерть в Карелии от коронавируса.