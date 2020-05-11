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В Карелии коронавирус подтвердился еще у пятерых человек

Новости. Общество
09:25, 12 Мая 2020
фото: © EPA-EFE/ALEX PLAVEVSKI
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За минувшие сутки число случаев Covid-19 в республике увеличилось до 176.

По данным оперштаба Карелии по коронавирусу, за сутки подтверждено пять новых случаев коронавируса: один местный житель заболел в Олонце, остальные – в Петрозаводске.

Три человека выздоровели: два – в Сегеже, один – в Кеми.

На самокарантине сейчас находятся 6354 человека.  За сутки на данным режим перевели 47 человек.

На сегодняшний день проведено 23087 исследований на Covid-19, за сутки – 598.

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии – 28,6 на 100 тысяч населения, по России этот показатель в 5,3 раза выше и составляет 150,8 случая, по Северо-Западу – 110,4.

Ранее сообщалось, что в Карелии зарегистрирован первый смертельный случай от коронавируса – 69-летний мужчина больше недели находился в реанимации, куда поступил в крайне тяжелом состоянии и был переведен на ИВЛ. 

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