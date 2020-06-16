Девушка из Санкт-Петербурга приехала к маме в Карелию и заразила ее коронавирусом

Глава Карелии Артур Парфенчиков дал подробную информацию по заболеванию коронавирусом в Карелии.

На своей странице в соцсети глава Карелии Артур Парфенчиков рассказал, что на сегодняшний день в республике продолжает действовать режим повышенной готовности.

За минувшие сутки в Карелии подтвердились 43 новых случая коронавирусной инфекции. Из них: 13 в Петрозаводске, 1 – в Костомукше, 2 – в поселке Муезерский, 1 – в поселке Хелюля Сортавальского района, 1 – в Суоярви. Кроме того, инфекция подтверждена еще у 3 «вадовцев» и у 10 работников ГЭС.

"В Олонецком районе прирост сразу на 12 человек, 7 из них – это жители самого Олонца, 4 – деревни Тулокса и 1 – Верховье (снова "завозной" случай: в деревню к родителям приехала дочь из Санкт-Петербурга, в итоге заболела ее мама), - возмущен Артур Парфенчиков. - Исключение не только внесемейных контактов, но и контактов среди самых близких родственников, проживающих в разных населенных пунктах, это сегодня главный способ остановить распространение коронавируса, а значит, сберечь здоровье родных. Учитывая, что именно пожилые люди наиболее подвержены риску заразиться коронавирусом, нужно максимально оградить их от контактов".

Напомним, общее число заболевших коронавирусной инфекцией в Карелии составило 912 человек. Выздоровели 345 человек.