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Еще больше, чем прежде, зарегистрировано за 24 часа новых случаев заболевания коронавирусом в Карелии

Новости. Общество
08:40, 17 Июня 2020
фото: ГБУЗ "Сортавальская ЦРБ"
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Так, 43 новых случая коронавируса подтверждено в Карелии за минувшие сутки, сообщили в оперштабе.

Из 43 новых подтвержденных заражений: в Петрозаводске – 13 человек, в Костомукше -1 человек, в поселке Муезерский - 2 человека, в Сортавальском районе (поселок Хелюля) – 1 человек, в Олонецком районе - 12 человек (Олонец, деревни Верховье и Тулокса), в Суоярви – 1 человек.

Кроме того, коронавирусная инфекция выявлена еще у 10 рабочих со стройплощадки Белопорожской ГЭС и 3 работников АО "ВАД".

Общее число заболевших коронавирусной инфекцией в Карелии составило 912 человек.

Выздоровели 345 человек, за сутки выписаны по выздоровлению 17 человек: в Петрозаводске - 3, в Суоярви - 4, в Кемском районе (рабочие с Белопорожской ГЭС) - 4, в Кондопожском районе - 1, в Прионежье - 1, в Олонецком районе - 4.

Всего проведено 60197 исследований (+1197 за сутки).

Находятся на самокарантине 2613 человек (-143 за сутки).

В местах обсервации пребывают 167 человек (-22 за сутки).

Напомним, 16 июня число заболевших коронавирусом в Карелии увеличилось на 38 человек.

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Комментарии

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Mikko Merimies
2020-06-17 10:43:04
Зачем же так мрачно? Умерших именно от Covid-19 как не было, так и нет...
родитель
2020-06-17 09:50:35
Какое-то неправильное у нас в Карелии "плато". Чем-то даже напоминает трамплин. С разгонным столом в сторону городского кладбища.
Гость
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