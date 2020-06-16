Еще больше, чем прежде, зарегистрировано за 24 часа новых случаев заболевания коронавирусом в Карелии

Так, 43 новых случая коронавируса подтверждено в Карелии за минувшие сутки, сообщили в оперштабе.

Из 43 новых подтвержденных заражений: в Петрозаводске – 13 человек, в Костомукше -1 человек, в поселке Муезерский - 2 человека, в Сортавальском районе (поселок Хелюля) – 1 человек, в Олонецком районе - 12 человек (Олонец, деревни Верховье и Тулокса), в Суоярви – 1 человек.

Кроме того, коронавирусная инфекция выявлена еще у 10 рабочих со стройплощадки Белопорожской ГЭС и 3 работников АО "ВАД".

Общее число заболевших коронавирусной инфекцией в Карелии составило 912 человек.

Выздоровели 345 человек, за сутки выписаны по выздоровлению 17 человек: в Петрозаводске - 3, в Суоярви - 4, в Кемском районе (рабочие с Белопорожской ГЭС) - 4, в Кондопожском районе - 1, в Прионежье - 1, в Олонецком районе - 4.

Всего проведено 60197 исследований (+1197 за сутки).

Находятся на самокарантине 2613 человек (-143 за сутки).

В местах обсервации пребывают 167 человек (-22 за сутки).

Напомним, 16 июня число заболевших коронавирусом в Карелии увеличилось на 38 человек.