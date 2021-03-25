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Девушка поставила телефон на зарядку на ночь и проснулась с ожогами на лице

Новости. Общество
23:30, 25 Марта 2021
фото: © pixabay.com
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В английском городе Бирмингем, графство Уэст-Мидлендс, зарядное устройство телефона загорелось и обожгло лицо девушке-подростку.

Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на BirminghamLive.

В четверг, 18 марта, 17-летняя Эми Холл (Amie Hall) подключила к зарядке свой iPhone, легла с ним в кровать и задремала. Вскоре зарядное устройство загорелось, пламя перекинулось на одеяло и простыню и оставило ожог на щеке девушки.

"Я уже дремала, когда увидела мигающие оранжевые пятна. Я проснулась, побежала вниз и позвала маму", — описывает произошедшее Холл.

Ее матери удалось потушить возгорание, однако она вызвала спасателей для дальнейшей помощи дочери.

Представители Apple сообщили, что знают об инциденте и проводят внутреннее расследование. Известно, что кабель был фирменным, а само зарядное устройство — от другого производителя.

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