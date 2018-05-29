Девушка решила не расплачиваться за сыр, зубную пасту и попала в полицию

Группа задержания вневедомственной охраны в Петрозаводске передал полицейским девушку, пытавшуюся похитить в магазине сыр и зубную пасту.

По данным пресс-службы отделения Росгвардии, вечером 28 мая сработала тревожная сигнализация в одном из магазинов на Лососинском шоссе.

Сотрудниками вневедомственной охраны Росгвардии установлено, что девушка, едва достигшая совершеннолетия, не смогла пройти мимо кассы с четырьмя упаковками сыра и тюбиком зубной пасты – всего на сумму около 1,5 тыс. рублей.

В перспективе – привлечение к административной ответственности в соответствии с КоАП РФ, отметили в ведомстве.