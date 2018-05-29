Девушка решила не расплачиваться за сыр, зубную пасту и попала в полицию

По теме
Загрузка...
Группа задержания вневедомственной охраны в Петрозаводске передал полицейским девушку, пытавшуюся похитить в магазине сыр и зубную пасту.
По данным пресс-службы отделения Росгвардии, вечером 28 мая сработала тревожная сигнализация в одном из магазинов на Лососинском шоссе.
Сотрудниками вневедомственной охраны Росгвардии установлено, что девушка, едва достигшая совершеннолетия, не смогла пройти мимо кассы с четырьмя упаковками сыра и тюбиком зубной пасты – всего на сумму около 1,5 тыс. рублей.
В перспективе – привлечение к административной ответственности в соответствии с КоАП РФ, отметили в ведомстве.
По теме
Выбор читателей
27.05.2018, 09:58
25.05.2018, 11:42
22.05.2018, 13:04
23.05.2018, 09:19
Аналитика
Сегодня 12:28
Обществоведение
К проблеме сноса пристройки "Невский пассаж" члены нового консультационного совета при главе Петрозаводска подошли "не с конца, а с начала".
28.05.2018 14:25
25.05.2018 13:31
23.05.2018 13:50
Чтиво
28.05.2018 10:27
Личное мнение
Наш постоянный автор Олег Реут в преддверии ЧМ размышляет о теории и смысле футбола.
21.05.2018 12:37
21.05.2018 11:18
Медиа
21.05.2018 09:49
Опрос
Поддерживаете ли вы повышение пенсионного возраста в России?
Комментарии