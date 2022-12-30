Девушка с бензопилой впечатлила главу Карелии

Артур Парфенчиков рассказал об Анастасии Фофановой, которая профессионально валит лес и ей это нравится.
На своей странице в соцсети Артур Парфенчиков рассказывает о лауреатах Карелии 2022 года. Среди выдающихся личностей — вальщица леса Анастасия Фофанова.
«Не каждый мужчина так виртуозно справляется с бензопилой, как Анастасия Фофанова! Необычное увлечение для женщины? Пожалуй. Но Насте это интересно. Настолько, что она принимает участие в соревнованиях лесорубов. Причем успешно. Так, в 2022-м году она победила в Чемпионате России среди вальщиков леса. Настя продемонстрировала настоящее мастерство. Молодец! Вот такие у нас в Карелии женщины», — сказал глава республики.
За высокий профессионализм и победу на Чемпионате Анастасия Фофанова стала лауреатом 2022 года Карелии.
Читайте большое интервью с Настей на «Столице на Онего» «Пилит и получает кайф».
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