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Девушка с дефектом кожи покрыла тело тату из-за травли в школе

Новости. Общество
19:10, 06 Апреля 2021
фото: @agentnass
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Девушка с заболеванием кожи покрыла тело татуировками из-за травли одноклассников и обрела уверенность в себе.

Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на Daily Star.

Парикмахер Анна Насс (Anna Nass) из Стокгольма, Швеция, впервые заметила белое пятно на внутренней стороне колена, когда ей было восемь лет. В средней школе новые пятна начали появляться на других участках ее тела, в частности на плечах, руках, шее и груди, и тогда врачи диагностировали у нее витилиго (нарушение пигментации кожи — прим. "Ленты.ру").

25-летняя героиня материала вспоминает: "Единственное лечение, которое мне могли предложить, — это лучевая терапия, однако она влечет за собой риски для здоровья. Когда люди замечали мое витилиго, они говорили, что оно выглядит "отвратительно", и не приближались ко мне, потому что "не хотели заразиться". Я чувствовала себя беспомощной".

По словам девушки, пятна на ее теле притягивали внимание, поэтому она носила закрытую одежду, а позже начала покрывать кожу татуировками, чтобы скрыть дефекты.

В 2016 году Насс решила, что пора перестать стесняться своей внешности, поскольку "устала чувствовать себя ограниченной из-за чего-то столь нелепого, как белые пятна на коже". В возрасте 20 лет она завела блог в Instagram, в котором начала рассказывать о своей болезни и делиться фотографиями, где видны пятна на теле. "Это было одно из лучших решений, которые я когда-либо принимала. Чем больше я начинала ценить себя, тем больше положительных сообщений я получала от друзей и незнакомцев", — заключила жительница Стокгольма.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2021-04-06 19:20:14
Пофиг совсем.
театральный критик
2021-04-06 19:18:48
А ноги. Ноги толстые ?
Гость
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