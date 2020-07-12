Девушка скончалась на собственной свадьбе во время банкета

Трагедией закончилось свадебное торжество в одном из ресторанов Москвы.

Как сообщает РЕН ТВ, невеста скончалась во время банкета в субботу, 11 июля.

Как стало известно, во время застолья невесте стало плохо. Девушке было около 25 лет. Гости торжества на юге Москвы вызвали в ресторан скорую помощь. Прибывшие медики диагностировали у пострадавшей анафилактический шок.

Состояние пострадавшей потребовало приезда второй бригады медиков-реаниматологов.

Реанимационные мероприятия не дали результатов, невеста скончалась.