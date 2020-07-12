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Девушка скончалась на собственной свадьбе во время банкета

Новости. Происшествия
19:40, 12 Июля 2020
фото: pixabay.com
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Трагедией закончилось свадебное торжество в одном из ресторанов Москвы.

Как сообщает РЕН ТВ, невеста скончалась во время банкета в субботу, 11 июля.

 

Как стало известно, во время застолья невесте стало плохо. Девушке было около 25 лет. Гости торжества на юге Москвы вызвали в ресторан скорую помощь. Прибывшие медики диагностировали у пострадавшей анафилактический шок.

Состояние пострадавшей потребовало приезда второй бригады медиков-реаниматологов.

Реанимационные мероприятия не дали результатов, невеста скончалась.

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Комментарии

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кир
2020-07-12 20:02:42
Пофиг ваши перепечатки.
Гость
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