Девушка впервые обыграла мужчин на Чемпионате Карелии по шахматам

Воспитанница спортивной школы №2 Петрозаводска Софья Ершова стала чемпионкой Карелии по шахматам.

В Петрозаводске проходил Чемпионат Карелии по быстрым шахматам. По итогам двух соревновательных дней победила воспитанница спортивной школы №2 Петрозаводска Софья Ершова. Впервые Чемпионат республики выиграла девушка. Результат победительницы - 8,5 из 10, сообщили в Минспорта Карелии.

Серебряную медаль завоевал Михаил Ячменев, бронзовую - Михаил Андронов.

Ранее спортсменка из Карелии вошла в десятку сильнейших марафонцев на Чемпионате России.