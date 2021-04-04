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Спортсменка из Карелии вошла в десятку сильнейших марафонцев на Чемпионате России

Новости. Спорт
09:40, 05 Апреля 2021
фото: © паблик Вконтакте "Спорт - норма жизни Карелия"
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Елизавета Ерохина достойно выступила на Чемпионате России по марафонскому бегу, сообщили в Минспорта Карелии.

В Олимпийском парке Сочи состоялся Чемпионат России по марафону. Ежегодный сочинский марафон в шестой раз прошёл на трассе, принимающей Гран-при России "Формулы-1". В Чемпионате России приняли участие 79 спортсменов из 34 регионов страны.

Карельская спортсменка, мастер спорта России по легкой атлетике Елизавета Ерохина заняла на Чемпионате 9 место. 42 км он пробежала за 2:38:09.

Ранее Парфенчиков рассказал, за кого Карелия будет болеть на летних Олимпийских играх.

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