Спортсменка из Карелии вошла в десятку сильнейших марафонцев на Чемпионате России

Елизавета Ерохина достойно выступила на Чемпионате России по марафонскому бегу, сообщили в Минспорта Карелии.

В Олимпийском парке Сочи состоялся Чемпионат России по марафону. Ежегодный сочинский марафон в шестой раз прошёл на трассе, принимающей Гран-при России "Формулы-1". В Чемпионате России приняли участие 79 спортсменов из 34 регионов страны.

Карельская спортсменка, мастер спорта России по легкой атлетике Елизавета Ерохина заняла на Чемпионате 9 место. 42 км он пробежала за 2:38:09.

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