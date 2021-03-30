Парфенчиков рассказал, за кого Карелия будет болеть на летних Олимпийских играх

Глава республики Артур Парфенчиков назвал карельских спортсменов, которые отправятся на Олимпиаду в Токио.

Руководитель республики на своей странице в соцсети отметил всех карельских спортсменов, которым удалось добиться добиться успехов и отлично выступить в этом сезоне, несмотря на пандемию. Среди них – лыжница Ольга Жолудева, ориентировщики Александра Русакова, Сергей Зубов и Валерия Мокринская, гимнаст Григорий Климентьев, легкоатлетка Анна Маликина и др.

"Кроме того, скоро мы сможем болеть за наших земляков на Олимпийских Играх, которые пройдут нынешним летом в Токио. К этим главным соревнованиям в жизни любого спортсмена сейчас активно готовятся карельские тхэквондисты Владислав Ларин и Антон Котков. В состав сборной России для подготовки к Олимпиаде включен и Андрей Лукин – легкоатлет, мастер спорта международного класса", - пишет Артур Парфенчиков.

Ранее сообщалось, что карельские спортсмены завоевали 25 золотых медалей на соревнованиях по зимнему плаванию.