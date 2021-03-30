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Парфенчиков рассказал, за кого Карелия будет болеть на летних Олимпийских играх

Новости. Спорт
14:30, 31 Марта 2021
фото: © Минспорта Карелии
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Глава республики Артур Парфенчиков назвал карельских спортсменов, которые отправятся на Олимпиаду в Токио.

Руководитель республики на своей странице в соцсети отметил всех карельских спортсменов, которым удалось добиться добиться успехов и отлично выступить в этом сезоне, несмотря на пандемию. Среди них – лыжница Ольга Жолудева, ориентировщики Александра Русакова, Сергей Зубов и Валерия Мокринская, гимнаст Григорий Климентьев, легкоатлетка Анна Маликина и др.

 

"Кроме того, скоро мы сможем болеть за наших земляков на Олимпийских Играх, которые пройдут нынешним летом в Токио. К этим главным соревнованиям в жизни любого спортсмена сейчас активно готовятся карельские тхэквондисты Владислав Ларин и Антон Котков. В состав сборной России для подготовки к Олимпиаде включен и Андрей Лукин – легкоатлет, мастер спорта международного класса", - пишет Артур Парфенчиков.

Ранее сообщалось, что карельские спортсмены завоевали 25 золотых медалей на соревнованиях по зимнему плаванию.

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Комментарии

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Беня
2021-03-31 15:50:35
Хватит нафиг болеть! Выздоравливать уже надо :)
театральный критик
2021-03-31 15:50:17
В 2114 году зам. Левина тоже визжал на митинге " Мы всех порвем !" и бросал в толпу банки кока-колы.
Прошка
2021-03-31 15:10:26
Будем надеяться,что кто нибудь из них и появится на Олимпиаде, правда без флага и гимна, и Президенту России запретили посещать Олимпиады, но надо выступать,ведь главное - это премиальные!
Некоторые наши российские звёзды, которые претендуют на золото, срочно меняют страну, Лацискене и другие желают выступать за Кипр, к примеру, там есть и флаг и гимн и нет ограничений: типа : пустят не пустят....
Изя
2021-03-31 15:08:53
Парфенчиков , молодец , все процессы отслеживает, всё у него под контролем , несмотря на последние места в рейтинге регионов ))
Гость
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